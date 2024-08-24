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新住民撿骨師成立舞團 雅蒂：靠自己證明能力

2024/8/24 14:25
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（中央社記者鄭維真彰化縣24日電）來自印尼的新住民雅蒂隨丈夫從事撿骨工作，卻遭人揶揄不會做其他事，因此她下決心要靠自己證明能力，不僅成立舞團，還到學校擔任講師，宣揚印尼文化。

彰化縣北斗鎮萬來國民小學今年暑假舉辦小小外交官夏令營，邀請42歲雅蒂（Farida Meily）擔任講師，教小學生印尼語，製作印尼蠟染扇。

雅蒂接受中央社記者訪問時表示，22年前她到台灣擔任看護，曾一度回印尼創業，之後又來台灣，認識雇主後結婚，目前住在彰化縣田中鎮；母親擔心她與丈夫相差22歲，且隻身在台沒人照應，反對這段婚姻。

由於丈夫從事撿骨工作，雅蒂也成為撿骨師，她說，撿骨與伊斯蘭文化相違背，但她說服自己要適應台灣文化，加上須賺錢生活養小孩，努力學習工作內容。

不過，雅蒂不敢向父母坦承真實職業，告訴他們自己是農夫，直到有一次父親來台找她才得知真相。雅蒂表示，父親當時不可置信，因為從小就認為她不能吃苦。

「以前人家說我只會撿骨，不會做其他事，越看不起我就越要做給人家看」，雅蒂說，她既然要在台灣生活，就要走出家庭，只要鄰近鄉鎮有新住民相關課程就會帶著孩子去上課，花了2週學會寫自己名字，並學會開車。

雅蒂因為一場新住民成果展契機，成立斯莉甘蒂舞蹈團，她鼓勵新住民團員除照顧家庭，也可以做自己的事，活出自我，希望藉由舞團推廣印尼文化。

雅蒂說，父母近年相繼逝世，丈夫這2年罹癌身體狀況不佳，讓她難以承受，她不願在丈夫面前哭泣，又不知找誰傾訴，這才體會母親當初為何反對她嫁這麼遠。

雅蒂不斷勉勵自己「哭不能解決事情」，她說，畢竟人生要自己掌握，她會繼續充實自我，融合故鄉文化與台灣生活。（編輯：郭諭儒）1130824

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