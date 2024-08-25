少子化衝擊國小無新生入學 新北發展特色吸引回流

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市偏鄉受少子化影響，雙溪區柑林國小連續兩年沒有小一新生入學，貢寮區福連國小今年也沒新生，兩校都剩10名學生。校方晚間說，透過校本課程、策略聯盟，讓孩子多元發展。

新北市教育局晚間表示，受少子化衝擊，導致偏鄉小校愈來愈迷你。依據統計，今年沒有新生入學的國小，分別是貢寮福連國小、雙溪柑林國小。新生數僅1人的學校分別為鼻頭國小、貢寮國小。

教育局指出，新生數不到5人的學校共有濂洞國小、乾華國小、德拉楠民族實小、和美國小等18所國小。

以年度入學狀況比較，教育局說，新北國小新生113學年度入學總數計3萬64人，112學年度入學總數計3萬2722人，今年較去年減少2658名學生。

福連國小校長梁均紘晚間接受中央社記者電訪表示，因為環境就業因素、年輕人口外移等，今年沒有小一新生入學，全校只有10位學生。其中，5年級只有1名學生。

他說，但因辦學有浮潛、潮間帶、全人教育特色，且環境優美，10位學生中，有3人是從都市轉學來。甚至有父母特地到貢寮租屋，讓孩子轉學就讀福連國小，也有父母將學生送回外婆家生活、讀書。

梁均紘表示，不因學生人數少就忽略群體互動，除了混齡課程，學校也透過策略聯盟與十分、鼻頭、福隆國小，一起視訊學習、相互討論和發表心得；也前往草嶺古道踏青、騎鐵馬；甚至與福隆國小交換學生，夏天學浮潛以及冬天學砂雕。

梁均紘指出，偏鄉小校老師年輕充滿熱情，除白天上課，晚上透過專家學者與老師一起共同備課、增能，老師在「夜光班」帶著孩子學吉他、個別化指導課業、童軍學習直到晚間7時，讓學生有成就感，並有不同的學習視角，這是有別於都會區學校的特色。

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柑林國小校長劉明相接受電訪表示，學校只有三年級至六年級有學生，分別是4、3、2、1人，呈現正三角形。由於學校以往為礦區，目前人口外移與少子化，連續兩年無新生入學。

劉明相說，除表定課程外，也透過「夜光天使」的老師指導，讓孩子在社團有多元發展，無論是直排輪、打擊合奏、武術、英語遠距學習、吉他、陶笛及漢詩吟唱等，都可以讓孩子為往後的興趣與能力，有更多的可能，也吸引學生回流。（編輯：陳彥鈞）1130825