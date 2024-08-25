歡慶印尼國慶日 東港漁工不忘倡議通訊自由

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東印尼漁工團體今天在東港港邊慶祝印尼國慶日，上百名漁工共襄盛舉，紀念印尼脫離殖民79週年。主辦方也提醒漁工團結，持續在台爭取遠洋漁船通訊自由。

8月17日是印尼國慶日，台灣規模最大的漁工組織「東港印尼海員同鄉聯誼會（FOSPI）」今天在東港港邊辦起慶祝活動，上百名印尼漁工齊聚，參與拔河等趣味競賽，在舞台車前隨著家鄉音樂放鬆搖擺，從上午一路歡慶到傍晚。今年是印尼獨立79週年，主辦方藉由難得的共聚，提醒漁工繼續團結爭取通訊自由。

印尼海員同鄉聯誼會長穆札卡（Achmad Mudzakir）告訴中央社記者，東港漁工慶祝活動行之有年，對在國外工作的人來說，這樣的活動可以團結、維繫彼此關係；今天也利用一點時間跟大家介紹「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」，尋求對倡議的持續支持。台灣政府雖然提出鼓勵Wi-Fi措施，但仍不是規範，許多漁工反映船上雖有Wi-Fi設備卻無法使用。

參與「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」的全球勞工正義海鮮倡議專員貝納森（Jonathan Parhusip）說，去年2月起在台北魚市公開倡議，台灣政府開過相關會議回應漁工訴求，至今仍無大幅度進步。藉由79週年獨立紀念日提醒大眾，不是所有人都享有獨立、自由，仍有人須為自由而戰，如漁工在海上沒有與家人自由聯繫的通訊權，盼政府落實漁船Wi-Fi普及政策。

一名在台灣延繩釣船工作5年的漁工表示，獨立紀念日是非常重要的節日，讓印尼人記住當初脫離殖民的掙扎，很開心有慶祝活動，讓漁工覺得「離家鄉並不遠」。自己在遠洋漁船工作，每次出海航行8到10個月不等，Wi-Fi倡議切實反映漁工渴望，盼與家人保持聯繫，也希望航行時間可以縮短一點。

台灣逾千艘遠洋漁船Wi-Fi裝設率低，而根據立法院預算中心於民國112年10月製作的農業部所屬113年度單位預算評估報告，漁業署訂定「遠洋漁船經營者提供非我國籍船員無線網路使用輔導措施」，補助遠洋漁船購買Wi-Fi設備及通訊費用，但截至112年8月底申請補助裝設Wi-Fi設備船數僅3艘，且尚未有非本國籍船員使用時間統計；而112年8月底僱用非本國籍船員計763艘。

漁業署今年6月回應外籍漁工聯盟「漁業與人權行動計畫」期中檢討記者會指出，已有98艘遠洋漁船配置Wi-Fi供船員使用，並已提高Wi-Fi補助額度，盼更多遠洋漁船經營者參與。與NGO及業者也進行Wi-Fi使用指引草案討論，有結果後另行公布。（編輯：蕭博文）1130825

每年8月17日為印尼國慶日，台灣規模最大的漁工組織「東港印尼海員同鄉聯誼會（FOSPI）」25日舉行慶祝活動，會長穆札卡（Achmad Mudzakir）（前）表示，東港漁工慶祝活動行之有年，對在國外工作的人來說，這樣的活動可以團結、維繫彼此關係。（Jonathan Parhusip提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月25日

台灣規模最大的漁工組織「東港印尼海員同鄉聯誼會（FOSPI）」25日在屏東舉行印尼國慶日慶祝活動，紀念印尼脫離殖民79週年。中央社記者黃郁菁攝 113年8月25日

屏東印尼漁工團體25日在東港港邊慶祝印尼國慶日，上百名漁工共襄盛舉，於舞台車前隨著家鄉音樂放鬆搖擺，從上午一路歡慶到傍晚。中央社記者黃郁菁攝 113年8月25日