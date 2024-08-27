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台灣國際觀鳥馬拉松 限額30組挑戰

2024/8/27 12:10（8/27 13:21 更新）
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交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦2024台灣國際觀鳥馬拉松，預定11月9日至10日進行24小時不間斷觀鳥活動，名額限30組。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月27日
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦2024台灣國際觀鳥馬拉松，預定11月9日至10日進行24小時不間斷觀鳥活動，名額限30組。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月27日
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦2024台灣國際觀鳥馬拉松，預定11月9日至10日進行24小時不間斷觀鳥活動，名額限30組，明天中午12時在活動官網開放報名。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處新聞稿指出，今年邁入第12屆的台灣國際觀鳥馬拉松，是全台唯一24小時不間斷、由山到海的觀鳥活動，也是國內最具指標性觀鳥大賽，並已成功在國內外打響知名度。

雲嘉南管理處指出，台灣為亞澳海線候鳥度冬重要中繼站，雲嘉南濱海地區擁有海洋、濕地和森林三大生態系統，提供豐富棲息資源，每年10月至隔年4月，數萬隻鳥類在此停留、繁殖，形成全台最美飛羽天堂，台灣國際觀鳥馬拉松邀請鳥類愛好者共同體驗觀鳥震撼與感動。

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雲嘉南管理處表示，近年來有不少國外鳥友參加，去年就有韓國、日本、美國、英國、加拿大、馬來西亞、澳洲等7個國家共10組外籍隊伍，今年報名組別分為老鳥組（競賽組）、送子鳥組（親子組）及慢飛組（新手體驗組），每組3至4人，限額30組，明天中午12時在活動官網開放報名。

雲嘉南管理處指出，活動全程免費，參加者可獲贈運動帽及觀鳥特色獎牌，詳情可上2024台灣國際觀鳥馬拉松活動官網查詢。（編輯：謝雅竹）1130827

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