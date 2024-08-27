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16名醫師進駐北港媽祖醫院 守護雲林沿海健康

2024/8/27 13:42（8/27 14:26 更新）
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中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）27日舉行記者會介紹新進醫師，包含內外科、中醫等共13種專科、16名醫生，院長吳錫金（前排左4）逐一介紹並指出，據院內統計就診病患中65歲以上長者占7成，所以此次新進醫師著重在銀髮照護。中央社記者姜宜菁攝 113年8月27日
中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）27日舉行記者會介紹新進醫師，包含內外科、中醫等共13種專科、16名醫生，院長吳錫金（前排左4）逐一介紹並指出，據院內統計就診病患中65歲以上長者占7成，所以此次新進醫師著重在銀髮照護。中央社記者姜宜菁攝 113年8月27日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）發現就診病患中65歲以上長者占7成，陸續與台中總院不斷媒合資源，今年迄今有心臟血管外科、復健科等16名醫師進駐，守護雲林縣沿海居民的健康。

中國醫藥大學北港附設醫院今天開記者會介紹新進醫師，包含內外科、中醫等共13種專科、16名醫生。

中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金表示，為因應雲林人口變化及疾病型態，醫療服務也跟著滾動式調整，並積極延攬醫學中心級主治醫師前來服務鄉親，提升醫療品質。

吳錫金說，據院內統計就診病患中65歲以上長者占7成，所以此次新進醫師著重在銀髮照護。例如身心科醫師谷大為看到長者憂鬱、失智嚴重，3年前到英國攻讀博士學位，今年強勢回歸，用最溫暖親民的方式治癒病人。

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中醫部醫師紀奕彰從住院醫師時即投入居家醫療工作，在北港本院及虎尾農會診所皆有門診，親切零距離的服務態度在病人間口耳相傳。除了一般門診醫師外，急診部副主任黃柏堯加入，有助於提升急診部醫療量能。

吳錫金坦言，北港交通不便成為招募人才的困境之一，所以院方提供好的居住環境，並且天天安排台中雲林往返的接駁車，同時引進最新型醫療器材，期望降低院內流動率，給予民眾更友善、安全、有保障的醫療服務。（編輯：謝雅竹）1130827

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