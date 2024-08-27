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二仁溪景觀營造最後1期工程啟動 2025年8月完工

2024/8/27 14:15（8/27 14:56 更新）
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二仁溪景觀營造工程逐期推進，第6期工程是最後1期，將在二仁溪沿線堤防增設無障礙坡道、堤頂矮牆、休憩平台、座椅及涼亭，沿線也會廣植喬木，成為綠意盎然的堤頂綠色隧道。（邱志偉服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年8月27日
二仁溪景觀營造工程逐期推進，第6期工程是最後1期，將在二仁溪沿線堤防增設無障礙坡道、堤頂矮牆、休憩平台、座椅及涼亭，沿線也會廣植喬木，成為綠意盎然的堤頂綠色隧道。（邱志偉服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年8月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）二仁溪是北高雄最主要河川，最後一期景觀營造工程近日啟動，橫跨湖內區太爺、田尾及大湖里，將打造北高雄與南台南最長的帶狀綠帶，總預算9250萬元，工程預計明年8月完工。

二仁溪景觀營造工程逐期推進，第6期工程是最後一期，在民進黨高雄市立委邱志偉協助爭取水利署經費後，由水利署第六河川分署規畫的第6期景觀營造工程已啟動，將打造北高雄與南台南最長的帶狀綠帶，可供跑步、騎單車、散步休憩。

邱志偉今天新聞稿表示，二仁溪第6期景觀營造工程主要工區橫跨湖內區太爺、田尾及大湖里，工區長達4.17公里，總預算9250萬元，預計明年8月完工。

第6期景觀營造工程將在二仁溪沿線堤防增設無障礙坡道、堤頂矮牆、休憩平台、座椅及增設涼亭，沿線也會廣植更多喬木，成為綠意盎然的堤頂綠色隧道。

另外，目前步道與仁湖橋車流交織，工程也將新建無障礙橋下引道，讓通行更安全。針對之前的二仁溪營造工程中有部分步道容易積水、涼亭功能不佳等問題，也將納入工程一併改善。

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邱志偉指出，為加強聯絡二仁溪兩岸，也正在爭取二仁溪舊鐵路橋活化；二仁溪舊鐵路橋是市定古蹟，台南市文化局正進行修復工程的規劃設計作業，目前已完成期中報告，預計年底可完成期末報告審議，他會持續爭取工程經費到位。

邱志偉說，湖內區民眾對於二仁溪營造工程充滿期待，水利署第六河川分署應加強與地方溝通，並辦理說明會，讓更多鄉親了解工程規劃，未來營造景觀將更貼合民眾訴求。（編輯：孫承武）1130827

邱志偉
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