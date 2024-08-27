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高市區監理所邀高齡者機車安全訓練 學費全額補助

2024/8/27 15:47
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）為增進高齡駕駛行車安全，高雄市區監理所今天表示，將補助持有「普通重型機車駕照」的高齡長者，至駕訓班參加3小時安全駕駛道路訓練，學費全額補助，名額有限，額滿為止。

交通部公路局高雄市區監理所今天新聞稿表示，為增進高齡駕駛行車安全，將補助持有「普通重型機車駕照」的高齡長者，至高雄市楠梓區的大新機車駕訓班參加3小時「高齡長者機車安全駕駛道路訓練」。

訓練內容包含道路安駕行前說明、實際道路安駕訓練及課後指導等，訓練學費全額補助，報名者還送禮包，名額有限，額滿為止，報名可洽大新機車駕訓班。

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高雄市區監理所表示，為確保高齡長輩行的安全，提升社會參與，高雄市區監理所與大新機車駕訓班共同合作辦理「高齡長者機車安全駕駛道路訓練」，提供有駕駛需求的高齡長輩參加，以增進駕駛技術、了解交通法令、提升交通安全觀念。

高雄市區監理所提醒，現行駕駛執照有效期限至75歲為止，還有駕駛需求的長輩，需完成體檢及認知功能測驗換發駕照，但是完成換照後，仍要注意最新道路法規及知識，以確保自身的駕駛安全及權益。（編輯：李淑華）1130827

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