高雄國際食品展登場 陳其邁：歡迎用新台幣下架產品

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）2024年高雄國際食品展今天起至27日在高雄展覽館舉辦，高雄市長陳其邁說，高雄有設38個攤位，盼協助農漁民把新鮮美味的農漁產品賣出去，「歡迎大家用新台幣下架所有產品」。

陳其邁今天出席高雄食品展開幕典禮，他在媒體聯訪時表示，今年受到2個颱風的影響，農漁產收穫量都比往年少，希望藉由食品展讓大家享受高雄的美味，但這些美食是有限的，喜歡要趕快搶購。

媒體問及中國持續打壓台灣農漁產品，陳其邁說，這幾年都致力於開拓分散海外市場，持續參加東京、新加坡等國食品展，促銷農漁產品，利用多元國際市場通路來降低風險。針對國內市場，高市海洋局、農業局也健全產銷體系，並打造「高雄首選」品牌增加網路銷售。

高雄市農業局表示，市府在食品展中打造「高雄物產館」，農業局打造「高雄首選」品牌行銷國內外通路，精選18家農民團體及農企業一同展出，以「Art Kaohsiung」為展館主題，將農產品升級為高質感的藝術品，帶來品牌力、時尚感及精緻化，化身為美學與食尚精品。

農業局此次展出許多榮獲設計包裝獎的農產加工品，包括旗山區農會的「金蕉旺來酥」，以旗山在地新鮮香蕉製成的香蕉乾與鳳梨的酸甜完美交織，包裝設計融合旗山的歷史和文化元素，獲得2024金點設計獎。田寮區農會「大崗山頂級龍眼蜜」獲得TAIWAN TOP STAR設計獎。

象牙白文創的荔枝禮盒兼具尊重傳統及永續性的設計，獲2024A+文化資產創意獎；大樹麻油行與高雄青年設計師合作推出烏麻鳳梨酥禮盒，麻油工藝師邱禹全秉持百年精神，創新不忘本的精神以柴燒軟火精心製造高品質麻油。

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「2024年高雄國際食品展-高雄物產館」自今天起至27日（週日）於高雄展覽館展出，高市府農業局表示，除了有高雄最強農產品牌，並安排藍帶主廚料理秀、環境永續烘焙師、魔幻茶飲調茶師及翻糖蛋糕甜點師等現場演出，以高雄物產大玩食尚美學，活動豐富。（編輯：李淑華）1131024