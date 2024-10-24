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因火化場遭發動罷免 二林鎮長：多數民意就是我立場

2024/10/24 18:06
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（中央社記者鄭維真彰化24日電）彰化縣火化場將落腳芳苑鄉及二林鎮交界，引發居民抗議，二林鎮趙甲里民發起設連署站罷免鎮長蔡詩傑；蔡詩傑今天說，多數民意就是他的立場，心寒認真做事竟如此演變，會尊重大家選擇。

彰化縣未設置火化場，因此民眾往往一大清早舉辦告別式，再趕至鄰近縣市火化；縣府經評估後，11日公布擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號設置火化場，引發當地居民反彈。

二林鎮趙甲里19日發起抗議連署，數百名民眾參與自救說明會表達訴求；蔡詩傑於說明會上指出，彰化縣需要火化場，但火化場會影響民眾健康及地方發展，盼設遠一點，他支持多數民意，也尊重少數，而多數民意也代表他的立場。

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部分里民仍對蔡詩傑不滿，預計11月2日在二林鎮圓和宮發動連署罷免蔡詩傑；趙甲里長曾免說，連署罷免行動是由里民發起，她建議蔡詩傑能聽取民意，帶頭反對火化場蓋在趙甲里旁。

蔡詩傑今天向中央社記者重申「多數民意就是我的立場」，人民有自己選擇，他會尊重大家選擇；不過他認為自己做事很認真，卻要被連署罷免，實在感到心寒，權位非他所戀棧，必要時不排除主動去職，以表清白。（編輯：陳仁華）1131024

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