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南投、杭州辦兩湖論壇 許淑華盼打開更多市場

2024/10/25 12:27（10/25 13:06 更新）
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第16屆「兩湖論壇」25日在南投開幕，南投縣長許淑華（前排左5）、中國杭州市副市長胥偉華（前排左4）等人出席合影。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月25日
第16屆「兩湖論壇」25日在南投開幕，南投縣長許淑華（前排左5）、中國杭州市副市長胥偉華（前排左4）等人出席合影。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月25日
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）第16屆「兩湖論壇」今天在南投開幕，論壇主題「城市交流與經貿發展」，雙方民間公司交流茶產業發展，南投縣長許淑華說，論壇著重農業、觀光、文化等交流，盼打開更多市場。

第16屆日月潭、西湖「兩湖論壇」開幕式今天在南投市上緯國際投資控股公司登場，許淑華與縣府相關局處、南投多個民間協會及公司出席，中國杭州市人民政府副市長胥偉華與民間單位共38人來台，雙方交流城市與經貿發展、文化、農業、觀光、青年文創等議題。

中共日前實施「聯合利劍-2024B」軍演，也在福建省平潭牛山島沿海部分區域、羅源灣港區進行實彈射擊訓練，外界解讀兩湖論壇登場時間恰好時機敏感；這屆兩湖論壇主辦單位是南投縣政府，但縣府卻未列入縣長公開行程，包含開幕式等所有活動也不開放媒體採訪。

胥偉華與中方出席人員率先到達會場，中央社記者提問胥偉華「這一趟有何期許」，胥偉華僅說：「謝謝，我們先到會場」。約10分鐘後，許淑華接著抵達，雙方人員先到7樓參加開幕式，約50分鐘後，再到1樓拍攝團體合照，接著陸續展開主題論壇、小型分論壇。

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對於未開放採訪，許淑華到場時接受媒體聯訪說，開幕式由副縣長王瑞德主持，她不曉得開幕式沒邀媒體拍攝，但基本上所有行程公開，雙方交流也公開，也希望大家了解縣府具體作法，媒體有任何問題，她都可以回答，這次主要就是以文化、觀光、青年文創為主題。

許淑華表示，日月潭與西湖擁有一樣湖光山色，10多年來對提升觀光有不少助益，去年她率隊到杭州市參加，今年由南投縣府主辦，主要希望推廣南投茶葉、農業及觀光發展、青年文創、文化交流，盼打開更多市場，讓更多「大陸朋友」認識南投優質農特產。（編輯：謝雅竹）1131025

第16屆「兩湖論壇」25日在南投開幕，中國杭州市副市長胥偉華（前右）等人出席，論壇著重農業、觀光、文化等交流，盼打開更多市場。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年10月25日
第16屆「兩湖論壇」25日在南投開幕，中國杭州市副市長胥偉華（前右）等人出席，論壇著重農業、觀光、文化等交流，盼打開更多市場。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年10月25日
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