青年模擬聯合國東海大學登場 50校約360人參加

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）「2024台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今天起在東海大學登場，全國50所高中及大專院校近360名學生參加，聚焦討論AI（人工智慧）結合永續經濟與人類職涯影響等議題。

學生們化身各國大使參與為期2天活動，台中市長盧秀燕出席開幕式表示，希望學生們可藉活動探索興趣或找到人生未來發展方向；這項活動已第4屆，經費都由台中市政府提供，市府未來會繼續努力提供青年舞台。

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她說，今年延續模擬聯合國議事規則進行，邀請的師資陣容也是一時之選，鼓勵與會學生關心、了解全球情勢，用心汲取國際新知，為國家及世界發展貢獻力量。

東海大學表示，活動除台中的高中職學生報名，還有台北市立建國高級中學、台北市立第一女子高級中學、高雄市立高雄高級中學、國立屏東高級工業職業學校及國立蘭陽女子高級中學等10縣市學生齊聚。（編輯：李明宗）1131026