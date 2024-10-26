中市府高科技稽查空污 查獲24件違規罰515萬

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市環保局投入高科技科學儀器輔助稽查空污，今天統計指出，至今累計查獲24件違規案件，裁罰新台幣515萬元，並要求工廠立即改善。

環保局說明，空氣污染物多為透明無色，肉眼無法判定，大幅增加稽查困難度。稽查人員進入工廠稽查時，為深度查核有無空氣污染物洩漏情形，如管線洩漏、設備元件等，輔助運用各項科學儀器，包括紅外線氣體顯像儀、紅外線熱顯像儀及火焰離子偵測器等，協助監控與稽查蒐證。

環保局表示，因工廠煙道往往設置於屋頂不利稽查，為查緝此種無法靠近排放源或無法判定污染來源的限制，運用空拍機查看屋頂管道排放情形、管道設置是否與固定污染源許可證核定一致，有利於提升稽查成效，協助監控與稽查蒐證，讓污染排放無所遁形。

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環保局舉例，近日查獲某工廠平時雖每天皆針對污染源及防制設備定期查修，但因無相關科學儀器可自行運用，錯失自主巡查的機會，而遭環保局查獲於管道接縫處有空氣污染物洩漏情形；目前該廠已著手評估自行加購相關科學儀器，以利平常廠內查修時可以第一時間掌握污染洩漏的情形。

環保局統計，今年累計查獲24件違規案件，裁罰515萬元，並要求工廠立即改善。由於每年10月至翌年3月期間為空品不良好發季別，將持續運用科學儀器輔助稽查，若查獲違反空污法的行為，將加重處分，最高可處2000萬元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1131026