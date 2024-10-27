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投入屏東寄養26年 郭梁秋香重逢多重障礙兒感動落淚

2024/10/27 14:49
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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東縣政府今天表揚資深寄養家庭，安排寄養家庭爸媽與離開寄養兒少重逢；其中有26年資歷的郭梁秋香，接受22歲多重障礙兒砂沙獻花，感動落淚，分享一路走來點滴。

屏東縣政府今天舉行寄養家庭感恩活動，表揚服務滿25年、20年、15年及10年以上資深寄養家庭，表彰他們多年來愛心與奉獻，逾300名寄養家庭成員齊聚一堂，並安排3名曾經的寄養兒少獻花。

當22歲大男孩砂沙走上台時，寄養媽媽郭梁秋香馬上落淚。砂沙在10個月大時檢查出惡性腫瘤，經化療、腦部手術，5歲時學會走路；雖無法正常言語表達，一上台就給寄養媽媽1個大大擁抱。

郭梁秋香回憶，剛接手砂沙時，他半邊癱瘓、只有1肢能動，當時要求自己孩子與同住孩子，每個人回家都要先幫他的手按摩100下；砂沙每次作復健都哭得很慘，經歷3年才成功讓他走路，很感謝同住孩子，還有生命裡那麼幫助這孩子的人。

郭梁秋香說，自己大女兒有天告訴她，參加活動時遇到砂沙，他沒說什麼，卻一直複誦「0989」，聽到時眼淚馬上滾下來，因為那是她手機的前幾號；送走砂沙時，他可以唸數字1到9、也會背幾首唐詩，這些對旁人來說可能微不足道，但對一個多重障礙孩子而言，卻是一條辛苦的路。

另1名曾經的寄養兒林姓男子，離開寄養家庭15年，現已是1名職業軍人，他致詞表示，18年前進入牧師柯恩光家，住了將近4年，才能好好讀書、走軍職，自己最需要幫助時，牧師、師母伸出援手，想對他們表達感謝。

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屏東縣長周春米表示，成為寄養家庭，是個充滿挑戰與愛心的決定，接納來自外界的孩子，對普通家庭而言並不容易；寄養爸媽不僅須克服對陌生孩子的適應，還要處理家庭內部壓力，獲得配偶、同住父母或子女認同與支持；當寄養孩子有偏差行為或情緒問題時，寄養家庭須以加倍耐心與智慧來引導與教育，這是份不容易的堅持，要向這些無私寄養家庭致上最深敬意。

屏東縣政府社會處表示，接受表揚的家庭包括服務滿25年者2戶、服務滿20年者3戶、服務滿15年者21戶、服務滿10年者11戶；目前屏東縣寄養兒少人數共142人，寄養家庭總戶數118戶，其中世界展望會經手56戶、家扶基金會62戶。（編輯：陳仁華）1131027

#屏東縣
#屏東縣政府社會處
#周春米
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