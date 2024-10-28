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水雉地景被誤認是雞 台南隆田文資園區推正名

2024/10/28 12:10（10/28 13:49 更新）
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台南市文化局舉辦「台南400農漁地景藝術節」，位於隆田文化資產教育園區的地景作品「友善之雉」，是藝術家劉哲安以水雉為主題創作。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年10月28日
台南市文化局舉辦「台南400農漁地景藝術節」，位於隆田文化資產教育園區的地景作品「友善之雉」，是藝術家劉哲安以水雉為主題創作。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年10月28日
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南400農漁地景藝術節開展，6處景點各設一座大型戶外藝術裝置，位於隆田chacha文化資產教育園區作品「友善之雉」被遊客誤認是雞，園區順勢發起「這是水雉」正名打卡活動。

台南市政府文化局從19日起至明年4月30日舉辦「台南400農漁地景藝術節–生生萬物」戶外裝置藝術展，分別在新化果菜市場、隆田chacha文化資產教育園區、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、七股觀海樓、青鯤鯓青山漁港各設一座大型藝術創作，邀請民眾感受台南400年來農業生命力。

台南市文化局長謝仕淵告訴中央社記者，設於隆田chacha文化資產教育園區作品「友善之雉」，是知名地景藝術家劉哲安以水雉為主題創作，水雉又被稱為菱角鳥，曾一度全台僅存50隻瀕臨絕種，隨著友善環境推廣，加上鄰近的水雉生態園區復育有成，才慢慢重獲重視。

水雉（圖取自維基百科共享資源，作者： Charles J. Sharp，CC BY-SA 4.0）
水雉（圖取自維基百科共享資源，作者： Charles J. Sharp，CC BY-SA 4.0）

他說，藝術家希望透過作品喚起民眾重視農業與生態，也讓官田在地農特產菱角所孕育的生態系統，能再次被民眾認識。

謝仕淵指出，近日曾有園區工作人員接獲遊客致電詢問舉辦考古展地點，並指稱自己在園區內的「大雞」旁邊，工作人員原本一頭霧水，不知道「大雞」是什麼，後來想到最近剛設置的「友善之雉」，才知道水雉被遊客誤認為雞。

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他說，工作人員進一步注意後發現，「友善之雉」造型可愛逗趣，已成許多遊客駐足打卡景點，但仍有小朋友詢問父母親這是雞還是鵝，園區決定順勢推出「這是水雉」正名活動，也向大家推廣在地特色鳥類。

隆田文資教育園區提供資料指出，民眾只要前往「友善之雉」拍照打卡，並在臉書（Facebook）寫下「這是水雉」，即可獲得園區貼紙，在園區活動發文下標註兩名朋友，最多讚數者將再贈送大禮包。（編輯：李淑華）1131028

隆田chacha文化資產教育園區作品「友善之雉」。（圖取自facebook.com/longtianchacha）
隆田chacha文化資產教育園區作品「友善之雉」。（圖取自facebook.com/longtianchacha）
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