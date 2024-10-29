北市抽驗39件奶瓶、煎鍋等容器具 7產品標示違規

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）選購食品容器具應注意包裝標示，台北市衛生局抽驗39件奶瓶、陶瓷餐具、不沾鍋等產品，發現有7件違規，包含本體沒標示耐熱溫度、沒註明是否供重複使用等，皆已要求下架。

台北市衛生局8月份前往量販店、婦嬰用品店、五金百貨商店等處，抽驗14件塑膠容器具、5件紙容器、5件免洗筷、5件陶瓷餐具、5件不沾鍋及5件不鏽鋼保溫瓶，檢驗項目依產品屬性不同，包含耐熱性、溶出試驗、雙酚A總含量、螢光增白劑等。

衛生局今天公布檢驗結果，39件產品皆合格，但其中7件標示不符規定，已命業者將違規產品下架回收，改正前不得繼續販售，並依違反食品安全衛生管理法第26條，開罰新台幣3萬元至300萬元。

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依據衛生局公布標示不合格名冊，卡多摩嬰童館販售的伸縮收納握把餅乾盒、韓國白金矽膠副食品分裝盒（12格）及chicco販售的Perfect5完美防脹PP奶瓶（150毫升）未依規定標示材質名稱及耐熱溫度於產品本體，宜得利瓦斯用輕量方型煎鍋、大創百貨販售的平底鍋未依規定標示塑膠材質名稱等。

衛生局提醒消費者，購買食品容器具前應先確認材質、耐熱溫度、使用注意事項或其他警語，選購標示完整的產品，並依照標示事項正確使用，以確保安全及健康。（編輯：張銘坤）1131029