台中少年無照騎車肇事死亡人數6都最多 議員促輔導

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市發生無照駕駛撞人致死事故，國民黨台中市議員朱暖英今天表示，台中在6都中少年無照騎車肇事死亡人數最多，要求市府多輔導。市府表示，會再教育孩子不要以身試法。

台中市日前發生18歲男子無照駕車撞人致死事故，朱暖英上午在市議會教育文化業務質詢中指出，根據台中市警察局統計，112年警方規勸少年不良行為的次數，對疑似無照駕駛者勸導有1400人次，占所有不良行為樣態比重達66.95%。

朱暖英再根據交通部統計指出，112年6都少年無照機車騎士肇事死傷數，桃園有994人傷亡，台中917人、台南631人、高雄534人、新北508人、台北105人。台中是少年無照騎車肇事傷亡數第2高，釀成死亡人數有8人是6都第1多，此數據還未包含無照汽車肇事傷亡數。

朱暖英認為，近2週少年無照駕駛事故頻傳，新北15歲無照偷駕轎車導致3死2傷事故發生，造成很大的遺憾，台中市少年無照規勸多，少年無照騎士肇事傷亡也多，教育局千萬別等憾事發生，她要求教育局要多宣導及就不良偏差行為展開教育輔導機制。

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台中市教育局長蔣偉民說，從國中小至高中皆有依年齡層，實施不同內容的道安教育；由於高中無照駕駛比較多，強化不要無照駕駛的教導；且當查獲無照駕駛時，警方橫向聯繫通報校方，留意學生違規動態，校方接續銜接道安輔導機制，再教育學生別以身試法。

台中市長盧秀燕今天在市政會議中也拜託家長多關心子女，她說，青少年對開車及騎車有嚮往，但因無照駕駛可能導致悲劇發生，家長一定要極力教導，否則害人害己，請家長善盡車輛保管，不要讓孩子輕易拿到。（編輯：李淑華）1131029