彰化大城頂庄將蓋第2座納骨塔 村民到公所抗議

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（中央社記者鄭維真彰化29日電）彰化縣大城鄉頂庄村將規劃設第2座納骨塔，今天有近百名村民及親友回鄉拿鋤頭遊行抗議，並到鄉公所前拉布條反對、遞陳情書；大城鄉公所表示，會將意見轉達鄉長進行研議。

頂庄反二塔自救會長許國成接受媒體聯訪時說，大城鄉現有2座納骨塔，其中1座位於頂庄村第6公墓，結果鄉公所又要在第6公墓蓋新納骨塔；頂庄村現居100餘人，未來卻要面對近3萬個骨灰罈，分明欺負小村。

許國成表示，今年6月曾遞交陳情書未得到正向回應，大城鄉民代表會審核該案預算在即，因此今天村民拿鋤頭遊行抗議，並打破納骨塔模型，象徵堅決反對蓋第2座納骨塔，隨後到鄉公所表達訴求，並再次遞陳情書，希望鄉公所能聽取民意。

許國成說，其他村公墓遷葬後變公園，頂庄村卻要蓋第2座納骨塔，非常不公平，建議鄉公所應以全鄉公墓用地合理性、分散興建納骨塔、重新整理骨骸櫃用途等方面思考，大城鄉的問題應從全鄉角度解決，而非要頂庄村概括承受。

大城鄉公所表示，彰化縣26鄉鎮市，有18個鄉鎮市同一公墓有2座以上納骨塔，目前大城鄉約1萬4900人口，老化嚴重，現有2座納骨塔僅剩718櫃位，增建納骨塔迫在眉睫。

鄉公所說，新納骨塔距離頂庄村近400公尺，且較無遷葬問題，才會選擇該地當基地，希望村民體諒。（編輯：謝雅竹）1131029

彰化縣大城鄉頂庄村將規劃設第2座納骨塔，29日有近百名村民到鄉公所前拉布條抗議，並由頂庄反二塔自救會長許國成遞交陳情書給大城鄉公所。中央社記者鄭維真攝 113年10月29日

彰化縣大城鄉頂庄村將規劃設第2座納骨塔，29日有近百名村民及親友到鄉公所前拉布條反對、遞陳情書。中央社記者鄭維真攝 113年10月29日