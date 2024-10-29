逾百漁民加入保育白海豚 回報目擊110次

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（中央社記者張已亷高雄29日電）海保署與台灣蠻野心足生態協會合作，目前計有280名漁民加入目擊回報白海豚出沒情況的通訊軟體群組，今年共回報110筆白海豚目擊資料，其中5筆涉及育幼群。

海洋委員會海洋保育署與彰化縣政府城市暨觀光發展處今天在彰化縣自然生態教育中心，聯合舉辦「113年白海豚在地連結年度表揚活動暨彰濱水樂園海岸永續成果展」。

活動表彰對保護白海豚及海洋環境有貢獻的漁民和導覽員，並公開漁民回報的白海豚影片，讓大眾有機會近距離欣賞台灣西岸美麗白海豚。

海保署長陸曉筠表示，「今日鳥類，明日人類」，同樣，若今日白海豚無法生存，明日人類也無法生存，因此需在意整體海洋環境及漁業資源，透過漁民目擊回報，協助相關單位一同掌握環境品質。

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海保署新聞稿指出，漁民不僅會在漁業活動時留意海洋狀況，也會主動降低船速，避免干擾白海豚或其他海洋生物，另外今年有船長分別在彰化及雲林，混獲到三棘鱟和無斑龍紋鱝並立即放生，還有船長接獲通報，主動協助清除大型蚵作海廢，展現海洋保育責任心。

海保署表示，為響應聯合國永續發展目標，推動海洋生態導覽解說員培訓，今年已辦理5場培訓課程，並與旅遊業者合作舉辦15場「台灣白海豚生態旅遊」活動，帶領民眾深入瞭解白海豚生態故事，推動以保育白海豚為核心的「藍色經濟」發展模式。（編輯：李淑華）1131029