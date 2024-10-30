新北中和新莊智慧化機車停車場11/1啟用 每次10元

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（中央社記者高華謙新北30日電）新北市交通局說，新闢中和區健康段、新莊區中正路共2處全智慧化機車平面停車場，共219格機車停車位將在11月1日啟用。採計次收費，當日每次新台幣10元，也可以登記月票抽籤。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，中和及新莊區人口稠密，停車空間有限，交通局在中和區中山路2段355巷闢建健康段機車平面停車場，共180格機車停車位。

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此外，蔡柏坤說，另在新莊區中正路80號旁的機車平面停車場因鄰近農會，民眾洽公停車需求大，經常滿場，因此委託停車場經營業者規劃39格停車位，全面升級導入智慧停管設備及24小時全天候監控管理。

交通局表示，中和區健康段及新莊區中正路機車平面停車場都採計次收費，當日每次10元，2處停車場月票登記及抽籤作業辦法將陸續公告於交通局網站。（編輯：林恕暉）1131030