颱風康芮逼近 花蓮山區台23、30線傍晚封路

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）颱風康芮逼近，公路局東區養護工程分局考量山區道路致災風險高，台23線花蓮富里豐南村通往花東縣界路段及台30線卓溪南安路段，今天下午5時起只出不進，6時起封閉禁行。

氣象署預報，花東將受颱風康芮環流影響，山區雨勢可能達到大豪雨以上等級；且提醒民眾，注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

交通部公路局東區養護工程分局表示，玉里工務段考量山區道路致災風險高，為維護用路民眾人車安全，省道台23線7K至16K富里鄉豐南村通往花東縣界路段、及台30線0K至5.5K卓溪鄉南安路段配合玉山國家公園封園實施預警性封閉，今天下午5時起只出不進，傍晚6時起全面封閉禁止進入。

東區養護工程分局指出，後續將視颱風影響程度、溪流水位及道路狀況決定恢復通行時間；另台30線玉長公路因風雨漸增，提醒用路人避免通行。

公路單位特別呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需視災情規模而定，提前因應規劃避免受困滯留。（編輯：謝雅竹）1131030