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颱風康芮襲台 南投縣府：重機具進駐易致災道路

2024/10/31 18:13（10/31 18:31 更新）
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颱風康芮暴風圈籠罩全台，南投縣政府31日下午召開防災應變情資研判及工作會議，縣府表示，有關人員撤離、避難收容、災糧儲備都已與鄉鎮市公所做好整備，易致災道路也請廠商調派重機具進駐待命。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月31日
颱風康芮暴風圈籠罩全台，南投縣政府31日下午召開防災應變情資研判及工作會議，縣府表示，有關人員撤離、避難收容、災糧儲備都已與鄉鎮市公所做好整備，易致災道路也請廠商調派重機具進駐待命。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月31日
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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）颱風康芮襲台，南投縣府表示，人員撤離避難收容、災糧儲備，已與鄉鎮市公所做好整備，隨時聯繫配合，易致災道路，已請廠商調派重機具進駐，呼籲縣民盡量不要外出。

颱風康芮穿越台灣，南投縣政府下午召開防災應變情資研判及工作會議，由南投縣副縣長王瑞德主持，王瑞德表示，縣內以信義鄉及仁愛鄉風力、雨量較大，已預防性撤離113人，其中水里鄉5人、信義鄉58人、仁愛鄉50人，也提醒鄉親颱風期間非必要盡量莫出門。

王瑞德指出，省道台14甲線仁愛鄉霧社路段有小貨車被傾倒樹木壓到造成1死1傷；仁愛鄉法治村有4名獵人上山打獵，因溪水暴漲受阻仍未返家；呼籲鄉親颱風期間儘量不要出門，尤其山區居民更應加強防備。

王瑞德說，仁愛鄉力行產業道路指標14.8、7公里處土石流中斷、台14線90.7公里處樹倒壓電線；另外，台21線110至145公里處信義鄉草坪頭至塔塔加、台16臨29線地利至合流坪便道、台8線85至110公里處預防性封閉；橋梁封閉有竹山鎮東埔蚋溪橋、仁愛鄉新武界橋。

王瑞德表示，登山隊經勸導未入山共17隊79人、已下山5隊12人；易成孤島地區洗腎者158人已撤離85人、孕婦5人已撤離4人，分別在龍江大飯店、護理機構安置、依親，孕婦在埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院等待產；全縣觀光客取消入住共3198人、入住741人。（編輯：陳仁華）1131031

王瑞德
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