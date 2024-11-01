本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮6/288
首頁 / 地方

屏東來義鄉道路土石崩塌 封閉道路清除中

2024/11/1 13:31（11/1 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風康芮遠離，但屏東山區大雨不斷，1日上午來義鄉南和村往舊白鷺道路發生土石崩塌，警方已暫時封閉道路。（屏東縣潮州警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月1日
颱風康芮遠離，但屏東山區大雨不斷，1日上午來義鄉南和村往舊白鷺道路發生土石崩塌，警方已暫時封閉道路。（屏東縣潮州警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）颱風康芮遠離，但屏東山區大雨不斷，今天上午來義鄉南和村往舊白鷺道路發生土石崩塌，長約8公尺，警方已暫時封閉道路，並由相關單位處理中。

中央氣象署今天上午11時30分解除颱風康芮陸上警報，但受外圍環流影響，屏東山區仍大雨不斷；依氣象署資料，來義鄉在過去24小時累積雨量達267毫米、過去48小時累積雨量達346毫米，大雨不斷，造成當地土石崩塌。

屏東縣警察局潮州分局今天發布訊息指出，上午9時許，獲報來義鄉南和村往舊白鷺道路，有1處土石崩塌長約8公尺，影響道路通行，所幸無人員受傷，已暫時封閉道路，並通報來義鄉災害應變中心處理，移除碎石中。（編輯：郭諭儒）1131101

#來義鄉
#中央氣象署
颱風康芮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
基隆整夜狂風驟雨 多處土石崩落路樹倒塌
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：