屏東來義鄉道路土石崩塌 封閉道路清除中

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）颱風康芮遠離，但屏東山區大雨不斷，今天上午來義鄉南和村往舊白鷺道路發生土石崩塌，長約8公尺，警方已暫時封閉道路，並由相關單位處理中。

中央氣象署今天上午11時30分解除颱風康芮陸上警報，但受外圍環流影響，屏東山區仍大雨不斷；依氣象署資料，來義鄉在過去24小時累積雨量達267毫米、過去48小時累積雨量達346毫米，大雨不斷，造成當地土石崩塌。

屏東縣警察局潮州分局今天發布訊息指出，上午9時許，獲報來義鄉南和村往舊白鷺道路，有1處土石崩塌長約8公尺，影響道路通行，所幸無人員受傷，已暫時封閉道路，並通報來義鄉災害應變中心處理，移除碎石中。（編輯：郭諭儒）1131101