花蓮石梯漁港重創竹筏翻覆 台11線沿海公路掏空

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）颱風康芮侵襲，花蓮石梯漁港船隻不敵風浪遭翻覆、沖出港口，砂石淤積航道影響船隻進出。另外，台11線邊坡滑動、花51線產業道路坍方等，濱海自行車道也堆滿被海浪打上岸的漂流木。

位在花蓮豐濱鄉的石梯漁港遭颱風重創，港區內堆積大量漂流木、毀損的漁船。75歲胡姓漁民說，他的竹筏被打上岸、損壞，完全無法修復。張姓漁民看著翻覆的竹筏，希望政府協助清理跟重建。

花蓮區漁會理事長張國賢說，船隻颱風前都有綁好粗繩，仍無法抵擋強大風浪，有船隻翻覆、被沖出港或打上岸，損失慘重；被沖刷的砂石也堆積在航道中央，阻塞航道約2公里，造成船隻無法正常進出港。

豐濱鄉公所今天加緊巡視鄉內道路災情，因電力、通訊設備受損，從昨天就停電、斷訊，目前正逐步搶修恢復中。

豐濱鄉長邱福順說，台11線43.5k新社村路基被大浪掏空約50公尺、通往八里灣的花51線6k+700處道路坍方，都需要縣府及公路局等單位協助修復。

另外，連接花蓮市及吉安鄉的濱海自行車道，多處路段堆滿被海浪拍打上岸的大小漂流木，車道無法通行。（編輯：謝雅竹）1131101

颱風康芮挾強風驟雨襲台，花蓮縣豐濱鄉石梯漁港1日有被沖刷的砂石堆積在航道中央，阻塞航道約2公里，造成船隻無法正常進出港。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年11月1日

颱風康芮1日遠離台灣，陸上、海上警報陸續解除，各縣市也開始檢視受災狀況。花蓮縣台11線43.5公里處新社路段路基遭大浪掏空約50公尺，豐濱鄉長邱福順（圖）親自到場了解狀況。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 113年11月1日

颱風康芮遠颺，花蓮縣豐濱鄉長邱福順（圖）1日巡視鄉內各處災情，其中通往海岸山脈八里灣部落的花51線鄉道道路也出現嚴重坍方。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 113年11月1日