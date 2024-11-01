嘉市20年租書店熄燈 絕版書拆賣吸引人潮

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市中正公園商圈經營20年的租書坊，因3C時代，看實體書的人越來越少，租書的人更少，營業每況愈下，業者決定自今天起拆賣全館20萬本絕版書，吸引愛書人到場搶購。

嘉義市錦城可魯租書坊經營至今，擁有近1萬5000名會員，業者孫世昌告訴中央社記者，2005年開幕，每個月進書多，目前已陳列20萬本書籍，是許多喜愛看小說漫畫的民眾共同回憶。

孫世昌指出，隨著3C時代，使用電子產品看書的民眾越來越多，相對租書的民眾就更少了，經營每況愈下，因此，決定結束營業，將全館20萬本書拆賣清倉。拆賣時間自今天起至明年2月3日。

錦城可魯租書坊今天下午店門口就有許多民眾排隊，買書民眾似乎有備而來，進入店內，紛紛從書架上搬走整套的書，買書民眾擠滿店內。

孫世昌表示，租書坊有20萬本絕版書，價格每10天會調降1次，過年前會降至1折價格，愈晚買價格愈便宜，不過，熱門的絕版漫畫或小說就可能會搶不到。

孫世昌說，當初與妻子從彰化到嘉義開店創業，生意興盛時，每天逾200愛書人租書，來店裡打工的大學生都喜愛看漫畫小說，打工直到大學畢業。（編輯：謝雅竹）1131101