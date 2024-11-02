颱風康芮離台 北市批發市場菜價漲多跌少

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北2日電）颱風康芮對台灣威脅已解除，台北農產公司今天統計批發市場蔬菜到貨量約878公噸，進貨量增加，各菜種行情價格漲多跌少，1公斤平均價51.2元，比昨天上漲約10元。

依北農官網統計，今天台北市蔬菜到貨量，第一批發市場約604噸、第二批發市場約274噸，共約878噸，平均價每公斤新台幣51.2元；昨天交易量659公噸、平均價每公斤約41.1元。

北農指出，今天進貨量較昨天大幅增加，量增菜種有甘藍、小白菜、青江菜、甘薯葉、胡瓜、苦瓜、番茄等，量減菜種有大白菜、花椰葉、茄子、玉米等，其餘各菜種均略有增減。

此外，市況因部分產地交通正在恢復，未正常供貨，雖今天到貨量增加，但逢週末進場承銷人明顯略增，市場需求大於供應，承銷人購買意願旺盛，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種價格漲多跌少。

北農表示，葉菜類進貨量大幅增加，價格漲多跌少，如甘藍每噸漲10元、大白菜每噸漲7元、萵苣菜每噸漲41元；花果類進貨量大幅增加，價格漲多跌少，如花胡瓜每噸漲10元；根莖類價格漲跌互見，蘿蔔到貨量約68噸，價格持平。

價格上漲菜種有甘藍、大白菜、萵苣菜、甘薯葉、花椰葉、胡瓜、花胡瓜、茄子、番茄、青花苔等，下跌菜種有小白菜、青江菜、苦瓜、青蔥等，其餘各菜種價格持平。

北農副總經理路全利接受媒體電訪說，今天批發量相較颱風前平常天少2成5，原因包含颱風影響台灣範圍較廣、南投山區交通目前還未開放通行等，導致影響蔬菜批發量減少約1成5到2成。

他指出，加上今天是週末，因外縣市的餐飲業、家庭採買需求量上升，在需求上升、供給減少，導致菜價上漲，目前氣候逐漸穩定，西部地區恢復正常農耕，預估蔬菜產量最快1至2週內可恢復。

路全利表示，從5日至11日，將透過北農供應233家大台北地區超市通路，提供約10品項的平價蔬菜，總量約70公噸，歡迎有需求民眾採購。（編輯：張銘坤）1131102