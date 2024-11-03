台南與日本加賀市交流展 小學生畫作製成九谷燒

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市與日本石川縣加賀市於2014年締結友好城市，共同舉辦交流紀念活動今年邁入第9屆，將小學生手繪創作燒製成九谷燒繪皿，508件入選作品今天起至17日在新營文化中心展出。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之下午出席開展儀式表示，展場充滿小朋友對所居住環境的期盼，也將熱忱與活力注入畫作中，在距今10年前簽訂友好城市時，經過兩市市長討論，決定以能呈現兩市文化傳承的傳統工藝九谷燒，來牽起兩市友誼。

李退之表示，在日本九谷燒職人巧手下，將小朋友們手繪創作燒製成一個個獨一無二、栩栩如生且創意多元的九谷燒繪皿，搭起兩市小學生們交流橋梁，認識台日不同文化，也見證兩地情誼，促進文化交流。

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他說，台南市與加賀市自2014年締結友好城市以來，共同舉辦台日友好交流紀念邁入第9屆，每年訂定不同交流主題，今年適逢台南400，徵件範圍拓大至台南市、嘉義縣市、雲林縣，以「地球」為創作題材徵件，由小學生手繪創作，可看出他們眼中的地球。

合辦單位台南市新營區新進國小校長陳雅君表示，小朋友能以藝術進行國際交流，有助擴展視野，對小朋友來說也是展現創意的天地，交流活動明年屆滿10年，將會擴大辦理，期待有更多學生共襄盛舉。（編輯：李淑華）1131103