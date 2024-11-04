風災後桃園復興區370戶仍停電 拚晚間6時修復

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）受到颱風「康芮」影響，桃園市復興區目前仍有370戶停電，台電桃園區處今天指出，山區需配合公所清除路樹才能復電，且多數要以人力施工修復速度緩慢，估晚間6時能全數復電。

台電桃園區處副處長石恩綸接受媒體聯訪表示，台電人員在復興山區持續搶修中，但因山區部分需配合公所路樹清除後才能作業復電，由於已在線路末端，產業道路狹小，大型機具受影響無法進入，多數要以人力施工，導致修復速度緩慢。

石恩綸指出，昨晚台電人員為節省交通時間，有28人留駐復興山區，截至今天上午9時，復興山區羅馬公路沿線除零星用戶外已全線復電，華陵（含光華部落）、高義、羅浮及義盛等里約370戶停電尚待修復。

她表示，台電人員今天將挺進更偏遠的部落進行搶修，感謝過程中各里長協助帶路協助，台電將持續從主幹線至末梢線路努力逐步推進，全力搶修，盡速為復興山區每一戶民宅修復完畢，力拚今天晚間6時完成全數復電。（編輯：戴光育）1131104