風災後桃園復興區370戶仍停電 拚晚間6時修復
2024/11/4 12:08（11/4 12:46 更新）
（中央社記者吳睿騏桃園4日電）受到颱風「康芮」影響，桃園市復興區目前仍有370戶停電，台電桃園區處今天指出，山區需配合公所清除路樹才能復電，且多數要以人力施工修復速度緩慢，估晚間6時能全數復電。
台電桃園區處副處長石恩綸接受媒體聯訪表示，台電人員在復興山區持續搶修中，但因山區部分需配合公所路樹清除後才能作業復電，由於已在線路末端，產業道路狹小，大型機具受影響無法進入，多數要以人力施工，導致修復速度緩慢。
石恩綸指出，昨晚台電人員為節省交通時間，有28人留駐復興山區，截至今天上午9時，復興山區羅馬公路沿線除零星用戶外已全線復電，華陵（含光華部落）、高義、羅浮及義盛等里約370戶停電尚待修復。
她表示，台電人員今天將挺進更偏遠的部落進行搶修，感謝過程中各里長協助帶路協助，台電將持續從主幹線至末梢線路努力逐步推進，全力搶修，盡速為復興山區每一戶民宅修復完畢，力拚今天晚間6時完成全數復電。（編輯：戴光育）1131104
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中國貨輪擱淺野柳 人員登船巡檢油櫃完成堵漏