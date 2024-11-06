弘光科大生奪日本藝術祭最優秀賞 抱回古董金盃

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）弘光科大美髮造型設計系學生陳思璇赴日參加「2024第72回日本藝術祭」，奪長髮包頭造型組最優秀賞，將日本歷史最悠久時尚美容競賽的最高榮譽古董金盃帶回到台灣珍藏展示1年。

弘光科技大學今天發布新聞稿，美髮系助理教授陳佳惠、化妝品應用系副主任許慈芳帶隊到日本參賽，共獲得5座獎盃。指導老師呂佩芸表示，這項比賽規定不能使用插電設備，現場限時完成作品，比的全是真功夫，學生能獲大獎，非常難能可貴。

大二學生陳思璇以優雅紫紅、粉紅為主色，額前波浪狀向上延伸的髮片圈增添整體靈動感，右耳旁髮束呈現俏麗感，以典雅俏麗的造型設計得到最優秀賞，抱回最高榮譽的古董金盃。

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陳思璇指出，第1次出國參加大型國際賽事，不能使用吹風機等需要插電的器具，單靠梳子、定型液及技術在30分鐘內完成包頭作品，是一項大挑戰。比賽開始手就抖得很厲害，她先暗自「命令」手別抖了，再趕緊做作品造型，在時間內順利完成造型難度最高的波浪髮片圈。

美髮系大三學生楊璟鍠接受弘愛築夢助學金的資助，從大一起參加各種賽事。楊璟鍠說，考量不能使用插電器具，事先構思好造型，利用染髮技巧事先在直順瀏海染出繽紛髮色，左右兩側則為膨鬆捲髮，呈現出不對稱設計美感，獲剪染造型組優秀賞。（編輯：郭諭儒）1131106