拉拉山森林遊樂區災後復建 11/11局部開放

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）林業保育署新竹分署指出，拉拉山國家森林遊樂區因颱風康芮導致眺望之橋橋樑傾斜及橋面損壞，經評估有危險之虞，已暫時封閉步道進行相關災後復建，預計11日園區採局部開放。

林業保育署新竹分署今天發布新聞稿表示，位在桃園市復興區的拉拉山森林遊樂區步道入口過眺望之橋後0.6公里處，日前因颱風導致邊坡發生土石崩塌，倒木壓損眺望之橋。

新竹分署指出，經專家、學者現勘後，認有危險之虞，即日起將進行倒木移除、崩塌邊坡處理及橋樑檢修、橋面修復等工程，為維護遊客及施工安全，施工期間暫時封閉步道。

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新竹分署表示，拉拉山國家林遊樂區因應風災後復建處理需封閉巨木步道，11日後園區採局部開放，開放範圍自入口處至遊客中心止，將優惠以每人新台幣10元價格入園。

此外，林業保育署新竹分署轄屬多處步道及設施因受風災影響暫停開放，包括桶後越嶺古道、大霸尖山登山步道、霞喀羅國家步道、東滿步道、紅河谷越嶺步道及福巴越嶺步道等，預計11月18日開放。（編輯：張銘坤）1131109