新社花海暨台中國際花毯節開幕 首日參觀民眾踴躍

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）新社花海暨台中國際花毯節今天開幕，由於天氣風和日麗，展區內到處人潮湧動，農業部長陳駿季致詞指出，請民眾賞花之餘也要到特展區參觀，用新台幣下架所有的農特產品。

2024新社花海暨台中國際花毯節今天在農業部種苗改良繁殖場第二農場舉行開幕啟動儀式，陳駿季、立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新、民進黨立委何欣純、民眾黨立委麥玉珍都出席啟動儀式。

陳駿季致詞指出，今天花海開幕只是一個起跑點，後續農業部及台中市政府還有很多活動，這就是很好的中央與地方合作的典範，希望這種典範能夠持續下去。

陳駿季還說，民眾在賞花之餘不要忘了到特展區品嘗台中的農特產品，因為農產品是農民辛苦付出，今年已經歷3次颱風，農業損失很大，農民在這樣的損失下，還願意將僅存的農產品搬運到現場，請民眾一定要給予鼓勵，以新台幣來下架所有的農產品，會比被颱風下架更讓農民開心。

台中市今天風和日麗，新社花海展區內到處都是人潮，有民眾一早就從基隆、高雄前來賞花，近3000個停車格到中午已停滿，去年新社花海暨台中國際花毯節期間共吸引312萬人次前來，市府也呼籲民眾，儘量使用接駁車到現場。

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台中市觀旅局說明，新社花海暨台中國際花毯節活動今天起展開為期23天的花卉盛典，總面積約30公頃，花海景觀面積13.5公頃，新社花海透過多肉植物創意組合展示區、高達6萬株一串紅、粉萼鼠尾草、萬壽菊及雞冠花等花卉，迎接花漾新時代及追求溫暖幸福意象。

搭配「太空花境」為主題的「台中國際花毯節」聯手展出，加上展區3大主題「金門特產」、「青農特區」、「山城農產推廣」等，讓民眾盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。（編輯：謝雅竹）1131109