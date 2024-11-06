台中國際花毯節9日登場 主花毯整點旋轉展演

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）2024新社花海暨台中國際花毯節11月9日登場，運用20萬株花草、23種花卉規劃「太空花境」7大展區，主花毯「太空花城」機械動態裝置，整點旋轉展演。

新社花海暨台中國際花毯節11月9日至12月1日在新社地區登場，展期23天。今年主花毯「太空花城」，不僅整點進行旋轉展演，還有閃耀星星、巨大的望遠鏡、來自神秘宇宙的小貓太空人及香菇飛船穿梭其間。

台中市長盧秀燕今天現場會勘，她說，國際花毯節已邁入第13年，今年展區挑戰五大之最，包括「主花毯高度最高、直徑最大、動態最多、展區花草最多、攤位數最多」5項紀錄。因展區在新社區，以「新社香菇太空包」再利用為主題，提倡永續發展，兼具休閒與教育。

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立法院副院長江啟臣表示：「這次不來會遺憾！」去年新社花海暨台中國際花毯節締造312萬參觀人次，相信今年一樣能夠將最好的一面呈現給國內外民眾。

台中觀旅局長陳美秀表示，今年主花毯「太空花城」每天上午9時至下午4時，整點將進行機械動態秀，另其它創意裝置包括「時光隧道」、「環環相扣」及「共創基地」，讓民眾可穿越作品並合照，增加五感體驗；「草莓火箭」、「探索未來」及「蟲獲新生」外型獨特並兼具童趣，民眾可探索、拍照、打卡。（編輯：郭諭儒）1131106