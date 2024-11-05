國土計畫法114年上路 江啟臣：農業是國防建設

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（中央社記者蘇木春台中5日電）國土計畫法明年就要上路，立法院副院長江啟臣今天表示，中央要和地方加強溝通，農業面臨人口老化、氣候異常等挑戰，沒有農業就沒有國家安全，農業建設是更根本的國防建設。

江啟臣今天邀集農業部、內政部、台中市府與地區農會等相關單位，在立法院民主議政園區朝琴紀念館舉辦大台中地區農業建設座談會，農業部次長胡忠一、內政部次長董建宏等人皆出席。

江啟臣表示，國土計畫法明年就要上路，中央要加強與地方溝通，避免因溝通不足，上路後造成誤解。農業目前最迫切的是行銷問題，如何將盛產的水果可以外銷，讓產銷可以平衡，但農業也很擔心天災，日前颱風造成農產品受創嚴重，希望政府、消費者都能一起幫忙。

江啟臣提到，農業現在面臨人口老化、氣候異常等挑戰，一旦沒有農業就沒有國家安全，國家安全不是只有國防，如何顧好最基本糧食有關的農業，其實不會輸給武器採購、國防建設，農業建設是更根本的國防建設。

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胡忠一說，他上午到台中勘察新社花海復原狀況，接著與台中各農會代表交流，將地方農業團體提出的議題溝通解決方案，或是將問題帶回與有關部會探討、有效解決。

董建宏說，大家對國土計畫法都很關心，相關農業與農區發展，跟國土計畫是息息相關，事實上國土計畫法對農地有很多保護，對於農民有更多的便利性，也牽涉國家的國土的安全，許多對於國土計畫有錯誤的認知，內政部都可以溝通說明。（編輯：陳清芳）1131105