內政部：近2/3縣市已提國土功能分區圖 拚如期上路

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（中央社記者郭建伸台北1日電）內政部今天表示，目前已有14個地方政府提送國土功能分區圖草案至內政部，考量全國近2/3縣市已提送，內政部仍以依法如期上路為目標積極推動，並呼籲尚未提送的地方政府加速辦理。

菱傳媒今天報導，國土計畫法預計明年4月上路，但實施前掀起土地風暴，賴政府政權面臨極大考驗。

內政部今天透過新聞稿表示，截至目前為止，已有基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、連江縣、金門縣、澎湖縣等14個地方政府提送國土功能分區圖草案至內政部。

同時國土計畫法相關子法亦已完成15項，其餘8項子法包括各界最關切的國土計畫土地使用管制規則、原住民族土地使用管制規則，亦將陸續於今年底前完成。

內政部指出，考量全國已有近2/3縣市提送國土功能分區圖，內政部仍以依法如期上路為目標積極推動，並請尚未提送的地方政府加速辦理，以完整全國國土空間秩序及因應極端氣候變遷對國人生命財產造成的影響。

內政部指出，國土計畫相關法令機制有助於解決過去區域計畫法以現況編定零星變更，長久缺乏整體計畫造成農地破碎化的課題；另也特別針對農地及原住民族土地研擬權益保障機制以補現行區域計畫法不足，未來國土計畫上路後各縣市政府也可以持續透過計畫檢討，研擬符合地方發展需求計畫。

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內政部強調，國土法施行不影響民眾原有合法權益，並兼顧維護農業生產環境及地方發展需求，籲請尚未提送國土功能分區圖草案的地方政府，儘速完成審議作業後提送內政部；至於已提送縣市，也會依照各級國土計畫指導詳實審核。

此外，內政部也以另一篇新聞稿指出，為尋找社會住宅興辦適當用地，已持續擴大盤點公有土地，無論是退場學校、低度利用及老舊機關廳舍等所有適合興建社會住宅土地，會依據所在區域展開需求及適宜性進行評估，持續擴充全國社會住宅存量，給予租屋家庭支持及平價優質的居住空間。（編輯：翟思嘉）1131101