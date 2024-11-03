立院7日排審國土法 徐欣瑩：邀縣市政府表達意見

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（中央社記者陳俊華台北3日電）國土計畫法明年4月30日上路，朝野立委提案再延後2年實施。立法院內政委員會召委徐欣瑩今天說，7日的國土計畫法「第一次初步審查會議」將邀縣市政府表達意見，讓中央、地方有對話平台。

國土計畫法將在民國114年4月30日上路，截至10月15日止，已有基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、連江縣、金門縣、澎湖縣等14個地方政府，提送國土功能分區圖草案到內政部。

但國民黨立委丁學忠、呂玉玲、林思銘、馬文君、張嘉郡、許宇甄，無黨籍立委陳超明以及民進黨立委吳琪銘、劉建國等人分別提案，將縣市國土功能分區圖作業期程再延後2年，實施期限由4年改為6年。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩繼10月24日舉行「國土計畫法修正草案」公聽會後，11月7日的議程安排國土計畫法修正草案「第一次初步審查會議」。

徐欣瑩下午接受中央社記者訪問時表示，7日的議程除邀中央行政單位，包括內政部、原住民族委員會、農業部、經濟部等列席，另也邀各縣市首長或其指派代表參加會議，讓縣市首長可以表達第一線意見，以及碰到的困難。

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徐欣瑩說，國土計畫法有太多爭議與疑慮，初步審查會議是讓中央部會官員可以聽到各縣市意見，最重要的是讓中央和地方政府間，要有個公開對話的平台，在立法院審查法案也要有適當對話機制，希望更透明、公開。

徐欣瑩指出，當天的會議不會進入逐條審查，主要是讓第一線的聲音能夠反映，中央不太了解地方的疑慮跟問題，且溝通也不夠，在上次公聽會後為求慎重、盼讓溝通更有效率，也希望行政單位了解問題後，可以有所回應。（編輯：林克倫）1131103