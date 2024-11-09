馬祖高中67年校慶 校友鳳還巢與師生同賀

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（中央社記者潘欣彤連江縣9日電）國立馬祖高級中學今天舉行慶祝建校67週年校慶活動，並邀請約百名校友「鳳還巢」回到母校共同慶祝。校長謝崇耀指出，盼能串起更多校友與馬祖高中間連結。

上午舉行校慶慶祝典禮上，表揚包括連江縣長王忠銘、連江縣議員陳書建、南竿鄉長陳志東在內的多名傑出校友，並邀請校友參觀學生宿舍等校園設施，與餐飲科學生之調酒表演。而在同學則以各具創意的園遊會攤位，共同慶祝。

連江縣長王忠銘致詞時強調，連江縣解除戰地政務後，歷任共6位縣長，除首屆縣長曹常順外，包括他在內的另5位，皆畢業於馬祖高中，認為母校可能是全國誕生最多縣長的高中。他強調，未來馬祖高中必定能培育出更多位縣長，為地方服務。

馬祖高中前校長陳善茂致詞時則指出，因先總統蔣經國重視馬祖教育，才催生馬祖高中前身的馬祖初級中學。馬祖高中多年來肩負地區重要教育責任，期許馬中未來永續不斷進步，讓馬祖孩子在學業上不會輸給台灣本島。

馬祖高中校長謝崇耀則在校友鳳還巢餐會中表示，馬祖高中盼能透過邀請校友回娘家，串起與母校間的連結，明年仍將持續邀請，並為70週年校慶暖身。

馬祖高中新聞資料指出，今年校慶邀請校友回母校看看同時，也舉辦「記憶拼圖」活動，募集校友成績單、制服、獎狀等與在校回憶有關物件，拼湊關於馬中人的共同記憶。（編輯：張銘坤）1131109