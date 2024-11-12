生物多樣性研究所辦友善市集 水鳥紀錄片傳遞保育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）位在集集鎮的生物多樣性研究所30日將舉辦友善市集及星光電影活動，結合公民科學與親子互動，盼提高民眾對生物多樣性與棲地保護的認識與行動，當天保育教育館免費入館。

農業部生物多樣性研究所11月30日將邀在地小農、友善環境產品供應商、社區發展協會等30多個攤位，也設計互動遊戲傳遞公民科學及生物多樣性保育概念，自備重複使用餐具民眾還有機會免費獲市集抵用券，現場也提供環保餐具租借。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

生物多樣性研究所今天發布新聞稿表示，今年為展現在地社區執行社區林業計畫長期深耕成果，特別與農業部林業及自然保育署南投分署授證執行成果特優社區，並邀草屯鎮御史社區發展協會透過戲劇宣導移除外來物種海蟾蜍，社區成員從編劇、排練到演出一手包辦。

生多所也與公共電視合作播映紀錄片「勇闖天際線」，此片拍攝橫跨5大洲、以3種鷸科水鳥為主角，包括黦鷸、紅腹濱鷸、哈德遜塍鷸，也到台南市學甲溼地記錄澳洲團隊繫放黦鷸於2021年被鳥友追蹤發現的歷程，除拍攝水鳥遷徙，透過影片追蹤視角，也呈現人類開發及獵殺下，水鳥面臨生存威脅正急遽減少。（編輯：郭諭儒）1131112