台南YouBike將擴大布點 114年底再增設125站

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市公共自行車系統YouBike 2.0突破500站點，586萬人次使用，預定民國114年底再增設125站，讓站點更密集，使用率更高。

台南市長黃偉哲今天主持市政會議，聽取交通局專案報告YouBike 2.0營運成果及後續擴充計畫；黃偉哲希望今年底達到全市37個行政區「區區有站」的目標。

黃偉哲表示，台南市112年起和鄰近縣市同步，啟用YouBike 2.0，提升市民及遊客便利性，也提前完成500站點及5000輛車目標，之後將再增設125站。

交通局指出，台南市YouBike 2.0站點分布於主要交通樞紐、學校和觀光景點，服務遍及34個行政區，使用人次快速增長，已成為市民通勤、通學及旅遊重要交通工具，台南車站和新營車站等場站租借使用量最大，交通局將在尖峰借還車時段增加車輛調度，滿足需求。

交通局正規劃提高各區站點密度，且推進至偏遠區域，預定明年底再增設125站點，新增800輛YouBike 2.0及400輛YouBike 2.0E電輔車，以達到1000萬使用人次里程碑。

交通局統計，市民使用TPASS借用YouBike 2.0比例逐漸增加，今年使用者比率40.44%，一卡通使用比率也顯著增長。（編輯：謝雅竹）1131112