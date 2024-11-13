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花蓮天災事故消防疲於奔命 議員籲改善勞動權益

2024/11/13 11:47
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮近年地震、颱風災情頻傳，第一線搶救的消防人員長期人力不足，縣議員楊華美認為現有超勤加班計算方式不公平。消防局指出，花蓮休息時間可達8小時，與中央勤務時間不同。

無黨籍縣議員楊華美今天在議會總質詢指出，花蓮縣消防局員額400人，現在只有368人，連續3年沒有補足，近年天災頻傳，現有勞動條件對消防員不公平。

楊華美指出，目前花蓮縣消防局採勤二休二，每天服勤12小時、休息4小時，剩下8小時是超勤時數，以今年2月上班時數計算，每月超勤時數120小時，與消防署計算的172小時，超勤時數差了52小時。

楊華美說，花蓮消防員每月超勤津貼最高新台幣1萬9000元，超出只能補休，若2年內休不完就歸零，且消防員得用休假參加訓練，有消防員陳情，向上級反映自假訓練不合理，竟被告知「不參加可能影響升遷」。

楊華美建議，花蓮縣消防局超勤時數計算方式應跟進消防署，並比照其他縣市編足經費，讓休不完的的假可以換錢，若真的做不到，就應補足人力改善不合理的自假訓練，維護消防員權益。

花蓮縣消防局長吳兆遠答詢，消防署的出勤時數是連續排班時間，沒有中間休息時間，花蓮雖是勤二休二，但勤務相對單純，10月起休時間從4小時調整為8小時以內，降低超勤時間。

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吳兆遠說，自假訓練是未來趨勢，各縣市都一樣，受訓時間動輒7天，因此會徵求同仁意願，不會強迫參加，除了路程時間可申請公假，剛報到的消防員假較少，也會有公假。

至於人力長期不足問題，花蓮縣長徐榛蔚說，每年都向中央爭取補足人力，若遇到像0403強震特別任務，會有專案加班，所有加班津貼都是與消防署一致，多出的加班時數就是補休。（編輯：郭諭儒）1131113

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