40組合屋安置地震災民 花縣府：紅十字會捐贈非陸方

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）0403地震後，國台辦曾允諾，陸方要捐贈100套組合屋助重建，花蓮縣府今天指出，國台辦捐贈的組合屋不符需求已回絕；目前紅十字會有意捐贈組合屋，估興建40戶安置災民。

0403強震造成花蓮2000多戶房屋紅、黃單須重建或補強，政府提供租金補貼、中繼屋等安置方案，其中由慈濟基金會援助的「大愛屋」上月動土，預計明年底完工，共144間房。

花蓮縣府建設處長鄧子榆今天在議會工作報告指出，經調查還有50~60戶受災戶有安置需求，已向國產署借用美崙地區球崙二路與華民街口土地，且紅十字會願意捐贈組合屋，目前正在調查及討論中。

鄧子榆說，目前評估每一單元約10到12坪、含衛浴套裝式組合屋，依基地面積可蓋40多戶，幾天就可組裝1戶，速度較快。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁4月率團訪問中國，國台辦曾允諾，願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。民進黨議員張美慧詢問，紅十字會捐贈的組合屋與陸方捐贈的是不是同一批？

無黨籍議員楊華美也詢問，「大愛屋」完成災民中繼任務後，將轉型為社會住宅，美崙組合屋會如何規劃？

鄧子榆回應，國台辦捐贈的組合屋因不符合需求，已經沒了，美崙組合屋是由縣府依需求提報給紅十字會捐贈，2批組合屋來源不同。

至於災民安置任務結束後，鄧子榆說，美崙組合屋可拆掉由業者折價回收，折價費用會退還給紅十字會。（編輯：陳仁華）1131024