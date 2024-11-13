本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東聖安宮金錢龜夯信徒憂遭竊 廟方稱相信治安

2024/11/13 14:28（11/13 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東鹿野聖安宮將信徒還願錢幣做成「金錢龜」放在廳外供民眾撫摸添好運、祈求平安，效果不錯但信徒憂心遭竊。廟方指出，半年來一塊硬幣未失，對地方治安有信心。中央社記者盧太城台東攝 113年11月13日
台東鹿野聖安宮將信徒還願錢幣做成「金錢龜」放在廳外供民眾撫摸添好運、祈求平安，效果不錯但信徒憂心遭竊。廟方指出，半年來一塊硬幣未失，對地方治安有信心。中央社記者盧太城台東攝 113年11月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東縣玉龍泉聖安宮用信徒還願錢幣做成的「金錢龜」放在大廳外供民眾祈福，信徒都覺得效果很好，但憂心遭竊。廟方指出，半年來一塊硬幣未失竊，對地方治安有信心。

台東縣鹿野鄉永安村知名的玉龍泉聖安宮，今年端午節將信徒還願用硬幣做成的大小「金錢龜」放在寺廟大廳外，提供信徒撫摸求運、求平安。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

信徒表示，永安村2年前曾發生有外縣市竊賊租機車在村內隨機偷竊，還闖入民宅偷神明的金牌；最近半年，台東市區發生多起寺廟香油錢、功德箱遭竊，甚至台東市新園里某土地公廟今年6月間3度遭竊賊光顧，擔心「金錢龜」會引起覬覦，憂心「硬幣被拔光光」。

聖安宮主委李樹根今天告訴中央社記者，「金錢龜」放在大廳外供信徒撫摸求運、求福，信徒都覺得效果很好，因此「金錢龜」一直增加，廟方不擔心被偷，也有裝監視器，半年來也沒有被偷半毛錢，相信地方的治安、風情，並在媽祖的庇佑下，會越來越好。（編輯：戴光育）1131113

李樹根
台東鹿野永安村玉龍泉 斷流2年又現湧泉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：