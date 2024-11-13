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宜蘭蘇澳上百戶一度淹水 積水退後災民清理家園

2024/11/13 17:34（11/13 17:46 更新）
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宜蘭縣蘇澳鎮12日大雨不斷，上百戶民宅受災淹水。隨著積水消退，道路滿是泥濘，受災居民13日忙著清理家園。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年11月13日
宜蘭縣蘇澳鎮12日大雨不斷，上百戶民宅受災淹水。隨著積水消退，道路滿是泥濘，受災居民13日忙著清理家園。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年11月13日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭縣蘇澳鎮昨天因東北季風影響，大雨不斷，至少造成上百戶民宅淹水。隨積水消退後，受災居民今天忙著清理家園，盼早日回歸正常生活。

蘇澳鎮昨天較嚴重的淹水區域包含聖愛里，水深及膝；南興里等地也因大雨來不及排水，水深至少30公分，當地許多店家與民宅都積水，影響營業。

隨著積水退去留下黃色泥砂，受災居民今天清理家園時表示，很久沒見過這麼猛烈雨勢。

南興里長黃殿璋說，當地昨天有上百戶民宅或店家一度淹水。災害原因包括瞬間雨量超出排水系統負荷、南方澳污水下水道出水口的口徑太小，不少住戶的家電、裝潢、汽機車受損，盼蘇澳鎮公所協助受災戶爭取災後救助。

聖愛里長陳文財說，昨天雨量太大，聖湖路地處低窪，路面淹水速度非常快，直到昨晚水位才慢慢消退，估計10多戶民宅遭受水災，其中有的民宅積水超過50公分。

蘇澳鎮長李明哲回應，近日將與縣府等單位，重新檢視南方澳的排水系統，避免再度發生水災。至於災後救助，盼中央及縣府透過專案方式提供協助。（編輯：李錫璋）1131113

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黃殿璋
水淹宜蘭蘇澳 多間民宅受損
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