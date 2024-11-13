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高雄客家月 餐宴搭配系列活動推廣客庄特色文化

2024/11/13 18:18（11/13 18:26 更新）
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高雄市客家事務委員會等單位為推廣高雄客庄特色文化，推出「高雄客家月」系列活動，23日將在新客家園區舉行「2024客家大地餐桌」，13日率先呈現餐宴2道主菜，分別為「南頭河」（圖）及「梅腩骨」。（高雄市政府客家事務委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月13日
高雄市客家事務委員會等單位為推廣高雄客庄特色文化，推出「高雄客家月」系列活動，23日將在新客家園區舉行「2024客家大地餐桌」，13日率先呈現餐宴2道主菜，分別為「南頭河」（圖）及「梅腩骨」。（高雄市政府客家事務委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月13日
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（中央社記者張已亷高雄13日電）「客家大地餐桌」推廣高雄客家飲食文化邁入第3年，23日在新客家園區舉行。高市客委會等單位今天與米其林推薦主廚一同曝光2道主菜，並宣布「高雄客家月」系列活動正式啟動。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，透過舉辦客家大地餐桌與「高雄客家月」活動，希望促進高雄客庄農產經濟發展，提升在地小農能見度，為客家文化傳承注入新活力，並持續深入客庄，挖掘與結合在地食材，重新演繹客家新菜色，邀民眾23日到新客家園區體驗客家飲食文化，餐宴位席有限，採事先報名。

楊瑞霞指出，「高雄客家月」活動廣邀高雄市17間餐廳與小農合作，打造一條「產地到餐桌」在地美食連結，呈現一場充滿客家風情的美食之旅。

高雄市客家文化事務基金會新聞稿指出，「2024客家大地餐桌」邀請榮獲米其林指南推薦的主廚林祺豐以「美杉六甲．留客香，知悉家味．品客庄」理念，以在地食材設計全新菜單，研發1道飲品及7道菜色，今天在高雄漢來大飯店呈現餐宴2道主菜，分別為「南頭河」及「梅腩骨」。

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基金會表示，「南頭河」以美濃清麻油為基底，搭配甲仙山芋籤和美濃紅蔥手撕大野山雞，創造層次豐富味覺體驗；「梅腩骨」使用甲仙五里埔山豬與六堆黑豬腩排，加入杉林青木苦瓜和美濃梅乾，能品味高雄客庄人文風土。

基金會指出，這次參與「高雄客家月」的17家餐廳將推出使用高雄客庄特色食材料理，讓民眾有機會品味經典與創新客家風味，相關活動資訊可到「高雄市客家文化事務基金會」網站查詢。（編輯：李淑華）1131113

楊瑞霞
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