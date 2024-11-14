基隆生育獎勵金擬提高至3萬元 研議凍卵補助

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）全台各縣市少子化問題嚴重，基隆市政府為鼓勵生育，研議每胎生育獎勵金從新台幣2萬元提高至3萬元，預計明年議會通過修正自治條例後即可實施，市府並將研議補助婦女凍卵。

國民黨基隆市議員何淑萍今天在施政總質詢表示，市府何時會推出每胎3萬元生育獎勵金，另外，許多婦女晚婚晚育，希望能為基隆市婦女爭取凍卵補助，據她了解，桃園市凍卵補助2.3萬元、苗栗縣補助2.1萬元、台北市3.2萬元，新北市及雲林縣則各為3萬元，基隆市是否要推出補助婦女凍卵計畫。

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市府民政處長張淵翔表示，市府明年生育獎勵金預算新增200萬元，經過推算，明年每胎生育獎勵金，確實可從2萬元調整至3萬元，但市府必須依法行政，現階段生育獎勵金是依「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，預計府內修正通過後，明年議會第一次臨時會就能送進議會審查，通過後就可立即實施。

對於凍卵補助，基隆市長謝國樑指出，「我想您（指何淑萍）都交辦，這點事情我們來規劃研議辦理」，市府非常重視何淑萍的看法，會請社會處與衛生局共同研議，1個月後提供市府初步構想。（編輯：張銘坤）1131114