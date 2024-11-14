首家進駐科學園區醫院 高雄秀傳紀念醫院開幕

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）位於路竹科學園區的高雄秀傳紀念醫院今天開幕，秀傳醫療體系南部院區總院長蔡良敏表示，未來高雄秀傳、高雄市立岡山醫院與台南市立醫院將互相支援，提供更完整醫療。

高雄秀傳紀念醫院是全台首家位於科學園區的醫院，秀傳醫療體系創辦人黃明和致詞時說，高雄秀傳紀念醫院順利於北高雄路竹落地生根，成為全台灣第一家設置於科學園區的醫院，更為北高雄與南台南民眾提供最先進的醫療照護。

總統府秘書長潘孟安、前立法院長王金平、衛福部健康保險署署長石崇良等人皆出席開幕典禮。潘孟安致詞時表示，感謝高雄秀傳呼應政府「健康台灣」政策，擴大服務北高雄鄉親與兼顧南台南醫療措施，除完善區域醫護網絡外，也增益國人健康福祉。

高雄秀傳紀念醫院院長趙昭欽表示，「高雄秀傳健康園區」從起心動念到開幕是十年磨一劍，整體建築規劃3大主軸，除醫療大樓主體外，第2主軸是結合市立岡山醫院與台南市立醫院，共同致力社區健康營造，建構一個從居家、社區到住宿型長照機構一條龍服務與弱勢族群照顧。

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此外，第3主軸為行政與商務，有鑑於占地600公頃園區周邊生活機能不佳，醫院將提供園區內廠商、北高雄民眾最佳的假日休閒場域。

高雄秀傳表示，醫院以準醫學中心規模建造，總病床數為700床，特殊床加急重症病床為420床。為平衡高雄南北醫療資源，擘劃5大急重症醫療中心，為消化系中心、心血管中心、癌症治療照護中心、創傷處理照護中心與腦中風中心；另有微創中心、婦幼中心、牙科中心、門診手術中心與糖尿病照護中心。（編輯：謝雅竹）1131114