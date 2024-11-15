竹縣焚化爐12/26擬試營運 新豐掩埋場垃圾續去化

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）無黨籍竹縣議員朱健銘今天質詢竹縣焚化爐設置進度及新豐掩埋場堆置垃圾去化問題，竹縣府表示，焚化爐預計12月26日試營運、明年中商轉，掩埋場垃圾續請竹市、苗栗助代燒。

新竹縣議會召開第20屆第4次定期會，朱健銘進行縣政總質詢指出，竹縣焚化爐正興建中，焚化爐內具有2爐，對於後續啟用程序為民眾所關心，以及焚化爐的處理量能是否符合需求。

朱健銘表示，新豐掩埋場日前造成悶燒等情形，後續要如何去化，以解決垃圾問題。

新竹縣環保局長蕭宏杰答詢指出，焚化爐後端防治設備較為完善，排放標準會比空污法要求更加嚴格。焚化爐預計在12月26日點火試燒並開始試營運，預計明年中進入商轉，未來2爐的1天量能共可處理500噸垃圾。

至於掩埋場堆置垃圾，蕭宏杰表示，未來預計1年處理14萬噸垃圾，其中10萬為每天產生的家庭垃圾、4萬噸為堆置垃圾，並續透過竹竹苗區域合作，請新竹市、苗栗縣持續代燒，預計5年內解決全縣25萬噸的堆置垃圾。

對於焚化爐的回饋機制，蕭宏杰指出，目前以焚化爐為中心附近3公里的村里納入回饋範圍，預計將以設籍滿1年人口作為回饋對象，將視每年營運狀況，採取現金發放方式回饋村里民。

會後，新竹縣長楊文科接受媒體訪問表示，焚化爐具有前端分選處理設備，不可燃的垃圾例如鋁罐等可先篩分剔除，提高燃燒效率。（編輯：戴光育）1131115