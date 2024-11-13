竹縣頭前溪上游45桶廢液遭棄置 縣府指盡快處置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）民進黨新竹縣議員楊昌德今天說，橫山鄉南昌橋橫跨頭前溪上游的上坪溪，5年前遭棄置45桶不明廢液桶廢棄物至今未清，要求縣府在3個月內完成清理，縣府說，盡快處置。

新竹縣議會第20屆第4次定期會總質詢，楊昌德會中表示，在橫山鄉上坪南昌橋（濫子段薯園小段484地號），被棄物45桶不明廢液桶，經判斷已至少5年以上，廢液桶所覆蓋的帆布也已腐爛，縣府應盡快處置。

楊昌德說，在竹東鎮昌惠橋（上坪段77-277-3地號）附近，也遭棄置大量廢棄物，為避免再發生有廢棄物隨意棄置情形，也盼縣府儘快針對易遭棄置點裝設監視器。

新竹縣長楊文科表示，大新竹的檢警調環保平台，針對轄內屢傳環保污染行徑，分工合作深入追查，設法揪出破壞環境者依法送辦嚴懲。

環保局局長蕭宏杰說，橫山鄉遭棄置不明廢液桶案，經發現含有銅重金屬超出有害事業廢棄物認定標準，但因時間久遠查無行為人，已依規請土地管理單位（國有財產署）儘速清理廢棄物，避免造成污染。

蕭宏杰說，在竹東鎮上坪段棄置廢棄物，經查是遭丟砂土夾雜廢木材等廢營建廢棄物，已移檢警單位偵辦，環保局也在現場鋪設帆布緊急應變，後續在新竹地檢署同意環保局要求行為人清理廢棄物，但至今卻無作為，將依規要求土地所有人清理廢棄物，維護環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊昌德也關心竹東掩埋場暫置垃圾問題，對此蕭宏杰說，因應新竹市整改及苗栗縣歲修，已協調其他縣市及環境部緊急調度，獲垃圾跨區域合作處理，將由基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠、宜蘭縣利澤焚化廠及嘉義鹿草焚化廠協助去化。

蕭宏杰指出，環保局也已專案緊急轉運暫置垃圾，另於10月15日起委託專業工程單位協助清理滾落邊坡之垃圾，目前已完成1萬餘噸暫置垃圾清除，其中包含邊坡垃圾989公噸。（編輯：方沛清）1131113