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屏科大建校百年 潘孟安：為台灣農業奠定基礎

2024/11/16 16:09（11/16 16:36 更新）
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屏東科技大學建校百年，16日舉行校慶活動，總統府秘書長潘孟安（右5）、屏東縣長周春米（右4）、屏科大校長張金龍（左5）等人同台祝福屏科大百歲生日快樂。（屏東科技大學提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月16日
屏東科技大學建校百年，16日舉行校慶活動，總統府秘書長潘孟安（右5）、屏東縣長周春米（右4）、屏科大校長張金龍（左5）等人同台祝福屏科大百歲生日快樂。（屏東科技大學提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月16日
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）國立屏東科技大學建校百年，今天舉行校慶典禮，總統府秘書長潘孟安出席並表示，屏科大以農起家，為屏東、也為台灣百年農業發展奠定基礎。

屏科大百年校慶典禮，潘孟安、教育部主任秘書林伯樵、屏東縣長周春米等人出席共襄盛舉。

潘孟安會中致詞說，他身為屏東一份子，以屏科大為傲，1個世紀以前的屏東農業補習學校，開啟台灣百年農業近代史，不論歷史如何更替，屏科大從傳統農業進步到已有7大學院，感謝在歷屆校長帶領團隊下，為屏東、為台灣百年來農業發展奠定基礎。

潘孟安說，他擔任屏東縣長8年期間與屏科大密切合作，將屏東農業從過去慣行農法到精緻農業，甚至外銷世界，屏科大都給予許多協助指導；另外，屏科大有來自41個國家學生，為台灣做非常好的學術交流外交。

潘孟安提及，祝福屏科大生日快樂，有總統賀電、副總統錄影祝福，百年對學校、對人、對歷史而言，是非常重要，也冀望下個100年為台灣帶來更好的未來。

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屏科大校長張金龍表示，屏科大自1924年創校，從農業補習學校到科技大學，百年發展憑藉歷代師生智慧、汗水及校友支持，逐步蛻變為卓越實務教學研究型大學，邁向國際一流的農業科技大學。

張金龍說，以農業技術為核心，整合7大學院專業，聚焦科技農業、生態產業、白金社會及永續經濟等4大發展主軸，近年在世界綠色大學評比中連續10年蟬聯全國冠軍、「THE世界大學影響力」排行躋身全球前200大。未來將推動智慧創新、跨域研究與國際合作，深化產學鏈結，為台灣與世界創造更多價值。（編輯：郭諭儒）1131116

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