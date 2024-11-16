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金門風箏節登場 地方限定風獅爺造型首度亮相

2024/11/16 20:47（11/16 20:56 更新）
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2024第2屆金門國際風箏節16日起連續2天在烈嶼習山湖公園舉辦，金門限定的風獅爺風箏首度亮相，與大大小小的造型風箏在空中翱翔，相當吸睛。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月16日
2024第2屆金門國際風箏節16日起連續2天在烈嶼習山湖公園舉辦，金門限定的風獅爺風箏首度亮相，與大大小小的造型風箏在空中翱翔，相當吸睛。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月16日
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（中央社記者洪學廣金門16日電）第2屆金門國際風箏節今天起2天在烈嶼習山湖公園舉辦，除了各種造型風箏，金門限定風獅爺風箏今年首度亮相，更與廈門同步施放風箏，讓兩岸民眾感受風箏飄揚魅力。

由金門縣露營觀光發展協會主辦的2024金門國際風箏節16日、17日在烈嶼鄉習山湖公園盛大舉辦，這次邀請多組風箏團隊展演，除了許多可愛造型風箏、壯觀巨型風箏以及晚上燈光效果特佳夜間風箏，金門限定的風獅爺風箏也將首次亮相，值得一提的是，今年更特別與廈門一同施放風箏，讓兩岸民眾同時感受風箏飄揚魅力。

交通部常務次長林國顯致詞表示，辦風箏節有兩大目的，最大意義是帶著大家做一件事，這件事能讓人忘掉不重要煩惱，享受片刻時間。第二則是透過放風箏，團結教育小朋友處理事情方式，培養耐力、觀察等能力。祝福金門風箏節可以一直辦下去，也希望自己每屆都能來。

林國顯也提到，「敬天畏人」是放風箏很重要觀念，希望能讓年輕人慢慢接受這樣的觀念，畢竟人生很多事情並不如意，但也需要思考做不成事情時，該怎麼調整處理，同時也希望風箏節能帶動文化傳承。

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主辦單位金門縣露營觀光發展協會表示，現場匯集全台各路風箏團隊，除了會有大型造型風箏、競技風箏展演、夜間燈光風箏、及藝術風箏展演，同時也安排親子體驗活動、表演團體節目、打卡贈好禮等活動，今年還增設了「露營帳篷體驗區」及趣味大型彈珠台，讓參與民眾有更多元體驗。

露營協會理事長翁世百表示，去年初協會於金門慈湖海灘發起「2023風箏快閃，快樂滿滿」快閃大型風箏活動，以及去年11月11、12日舉辦首屆離島風箏節，吸引當地居民及旅遊金門的遊客熱情參與、獲得各界廣大好評。（編輯：謝雅竹）1131116

2024金門國際風箏節16日在烈嶼鄉習山湖公園展開，許多可愛造型風箏以及壯觀巨型風箏在空中翱翔，吸引民眾目光。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月16日
2024金門國際風箏節16日在烈嶼鄉習山湖公園展開，許多可愛造型風箏以及壯觀巨型風箏在空中翱翔，吸引民眾目光。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月16日
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