澎湖農漁村青年成果展 展現文創活力再現

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（中央社澎湖縣17日電）澎湖縣「農漁村青年成果展暨創生逗陣來市集」，今天下午在文化園區演藝廳前廣場登場，「草草瞭事」等40個農漁創意文化，展現島嶼青年文創，讓民眾更加認識農漁村文化，帶動發展。

澎湖縣政府農漁局舉辦「農漁村青年成果展暨創生逗陣來市集」，今天下午由澎湖縣長陳光復、政院南部服務中心副執行長陳慧玲、農漁局長陳高樑等人共同開幕，並一一至各青年文創攤位，肯定青年透過各種不同的思維創生，帶動農漁村的發展。

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澎青共創平台成果嘉年華活動，以「創生逗陣來」作為青年共創之主題市集，活動以「好農、好手藝、好食力、文化力、在地力」5大主軸展出，共計有40個農漁創意文化同步展示文創成果，以具體行動一同推廣澎青共創平台及澎湖好農，現場湧進人潮，其中「草草瞭事」利用澎湖在地常見的風茹、海芙蓉、蘆薈等10種植物，研發出數道的草本茶品與食譜等成果，成為成果展示的亮點之一，也為澎湖好農注入新的活力。

澎湖農漁局表示，「農漁村青年成果展暨創生逗陣量來市集」，除了有「草草瞭事」、「海龍海釣」、「蚵漆製物」等逾40個農漁創意文化成果展示外，還有社區特色美食、手作文創、互動式體驗、限量好禮兌換與抽獎活動，透過種種文創成果展示，拉近地方創生的距離，讓民眾重視農漁村文化。（編輯：李淑華）1131117