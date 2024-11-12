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澎湖環教志工表揚 陳光復肯定落實環境守護

2024/11/12 21:08（11/12 21:36 更新）
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澎湖縣長陳光復（左）12日晚間出席環境教育志工表揚大會，肯定志工們守護環境的用心，並親自頒發獎狀。（澎湖縣政府提供）中央社 113年11月12日
澎湖縣長陳光復（左）12日晚間出席環境教育志工表揚大會，肯定志工們守護環境的用心，並親自頒發獎狀。（澎湖縣政府提供）中央社 113年11月12日
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（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣長陳光復今晚在環境教育志工表揚大會中，肯定志工們守護澎湖環境的用心，提升生活環境品質，以實際行動落實與環境共好。

澎湖環保局今晚在馬公阿東餐廳舉辦環境教育志工表揚大會，澎湖縣長陳光復與秘書長蔡淇賢與會，並表揚績優志工歐明珠等人。

陳光復在會中特別感謝環境志工伙伴們，長期以來自動自發、盡心盡力維護環境整潔，使得澎湖在海洋、陸地的環境，都保持乾淨，並持續推動環境教育、清潔社區環境、岸際巡守。

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今天表揚15名志工，活躍黃金志工獎由歐明珠（113年度服務時數最多之65歲以上志工）、周吉芳、呂銀櫃、陳秀惠、歐洪美香、林麗玉獲得。績優志工獎由余柔蓁（113年度服務時數最多志工）、洪秀玲、翁秋蘭、黃阿杏、呂慧純、王少梅獲得。汪麗燕、黃麗滿、黃麗蘭則獲績優新進志工獎。

澎湖環保局表示，澎湖縣環境教育志工隊約有165人，平時協助環境教育推廣、環境教育繪本導讀、環境教育課程、綠色旅遊解說，是協助澎湖整體環境保護重要的推手。（編輯：謝雅竹）1131112

澎湖縣政府環境保護局12日晚間舉辦環境教育志工表揚大會，縣長陳光復（中）出席，會中特別感謝環境志工伙伴們長期自動自發、盡心盡力維護環境整潔。（澎湖縣政府提供）中央社 113年11月12日
澎湖縣政府環境保護局12日晚間舉辦環境教育志工表揚大會，縣長陳光復（中）出席，會中特別感謝環境志工伙伴們長期自動自發、盡心盡力維護環境整潔。（澎湖縣政府提供）中央社 113年11月12日
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